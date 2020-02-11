Эксперт прокомментировал инициативу фиксировать техосмотр на видео

15:55
ТАСС/Егор Алеев
Автоюрист Сергей Радько в беседе в Москвой 24 прокомментировал инициативу МВД России фиксировать техосмотр на видео.
"Если говорить о том, что техосмотр у нас обязательный, то его фиксацию тоже нужно обеспечить. Видеозапись, конечно, здесь поможет, сделает его качественнее", – заявил Радько.
Но, по словам эксперта, сам техосмотр может стать дороже.
Автоюрист добавил, что сама система техосмотра себя давно изжила и не имеет никакого отношения к безопасности.
"Потому что беспокоиться за свою безопасность – это задача каждого отдельного водителя. В правилах же прямо написано, что перед выездом он обязан проверить и обеспечить исправность транспортного средства. Более того, весь коммерческий транспорт используется только с путевым листом, а в нем механик делает отметку об осмотре автомобиля", – заключил собеседник Москвы 24.
Ранее сообщалось, что МВД России для улучшения техосмотра планирует ввести систему видеофиксации процедуры.Подобное нововведение облегчит контроль над исключением случаев фальсификаций. Кроме того, видеофиксация позволит обеспечить высокое качество проведения техосмотров.
В новых правилах единой системы техосмотра, разработанных в МВД, предусмотрено и оформление электронной диагностической карты. Также контроль над проведением процедуры будут осуществлять представители полиции.
В настоящий момент план ведомства находится на стадии общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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