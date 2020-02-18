Пять машин столкнулись на МКАД в районе Каширского шоссе

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Авария с участием пяти автомобилей произошла на МКАД в районе Каширского шоссе. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичного управления ГИБДД в официальном Twitter-аккаунте.

"Сегодня в 20:56 на 24 километре МКАД (внутренняя сторона) произошло столкновение пяти единиц легкового транспорта", – рассказали в пресс-службе.

Из-за аварии на данном участке дороги возникли трудности с проездом. Позднее в пресс-службе сообщили, что все затруднения были устранены.

"Движение восстановлено в полном объеме", – подтвердили в ГИБДД.

Там отметили, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее ДТП с участием бензовоза произошло под Волгоградом. В результате аварии погибли 5 человек.

Кроме того, в ночь с 16 на 17 февраля в центре Москвы случилось ДТП с участием автомобиля каршеринга. Информации о пострадавших в этой аварии не поступало.