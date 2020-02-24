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Москва 24

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Происшествия

03:35

Ребенок погиб в ДТП под Тулой

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария случилась в Одоевском районе Тульской области. В результате ДТП погиб 12-летний ребенок.

По информации "Интерфакса", в воскресенье, 23 февраля, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

"В 19:20 на 47-м километре автодороги "Голодское – Суворов – Одоев", мужчина 43 лет, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan", – рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Известно, что пострадали оба водителя, а также пассажирка автомобиля Nissan. Кроме того, в аварии погиб ребенок.

"В результате ДТП от полученных травм скончался 12-летний пассажир автомобиля Nissan", – подтвердили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее иномарка сбила пешехода на зебре в Москве. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

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