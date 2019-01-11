Тело мужчины нашли в лифте дома в Царицыне

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину нашли мертвым в лифте жилого дома на юге столицы. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

По информации правоохранителей, накануне вечером в полицию обратился жилец дома на улице Медиков в Царицыне. Он рассказал, что в подъезде обнаружили труп.

"В лифте указанного дома находилось тело неизвестного мужчины средних лет", − уточнил представитель правоохранительных органов Агентству "Москва". Осмотрев тело, полицейские не заметили следов насильственной смерти. К тому моменту мужчина был мертв около двух часов, добавил собеседник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.