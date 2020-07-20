Тело младенца нашли в реке в подмосковном Лыткарине

21:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Тело младенца нашли в Москве-реке в подмосковном Лыткарине, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.
"20 июля 2020 года в реке Москве около гидротехнического шлюза в городе Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", – говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в настоящий момент была инициирована доследственная проверка. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили работников гидротехнического шлюза.
Кроме того, в настоящий момент устанавливается личность матери. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.
Ранее тело новорожденного ребенка обнаружили в Москве-реке вблизи моста Лужники. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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