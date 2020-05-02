Тело младенца обнаружили в ведре за гаражом в Подольске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В подмосковном Подольске обнаружили тело новорожденного ребенка. Труп нашли в ведре за гаражом, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"За одним из гаражей в Подольске в ведре, накрытом покрывалом, обнаружено тело новорожденного младенца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следователи инициировали проведение проверки по данному факту. Обстоятельства произошедшего, а также личность родителей устанавливаются.

Ранее сообщалось об обнаружении тела младенца в Химках. Уточнялось, что его тело месяц пролежало в лесу вблизи кладбища.