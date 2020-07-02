Тело младенца обнаружили в Москве-реке вблизи моста Лужники

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Тело новорожденного ребенка нашли в Москве-реке вблизи моста Лужники. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК РФ Юлию Иванову.

"По данным следствия, днем 2 июля в Москве-реке вблизи моста Лужники в городе Москве прохожими обнаружено тело новорожденного мальчика", – говорится в сообщении.

Она уточнила, что дело возбуждено по статье "Убийство".

Выясняются обстоятельства произошедшего. Следователи устанавливают родителей ребенка.

2 мая в подмосковном Подольске обнаружили тело новорожденного ребенка. Труп нашли в ведре, накрытом покрывалом, за гаражом.

