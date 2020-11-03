15-летняя девочка трижды пыталась покончить с собой из-за избиений матери

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15-летняя жительница Кургана трижды пыталась покончить с собой из-за избиений матери, сообщают "Дни.ру".

В настоящий момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать была ограничена в родительских правах, в настоящее время девочка живет у бабушки.

Сообщается, что против матери возбудили уголовное дело по пунктам "а" части 2 статьи 110 ("Доведение до самоубийства несовершеннолетнего"), пунктам "б" и "з" части 2 статьи 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего"), а также по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

По предварительным данным, систематические избиения и другое насилие по отношению к дочери мать совершала с января 2010 года по апрель 2020 года. В связи с этим у девочки появилось психическое расстройство, и она пыталась покончить с собой.

Ранее в Москве трое детей в возрасте 4, 8 и 16 лет попали в больницу в результате избиения их матерью и ее сожителем. Сообщалось, что инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Шарикоподшипниковской. Следователи возбудили уголовное дело.