В Москве трое детей попали в больницу после избиений матерью и ее сожителем

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трое детей оказались в больнице после избиений матерью и ее сожителем. По факту случившегося городская прокуратура открыла проверку.
Известно, что инцидент произошел в квартире на улице Шарикоподшипниковская.
"В течение длительного времени мужчина <...> наносил девочке и двум ее братьям побои, причиняя нравственные и физические страдания", – рассказала в интервью ТАСС руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
В итоге пострадавшие в возрасте 4, 8 и 16 лет были доставлены в медучреждение. По словам детей, в избиении также принимала участие их мать.
Проверку по факту случившегося проводит Лефортовская межрайонная прокуратура. Планируется установить все обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям уполномоченных органов.
"В действиях родителей усматриваются признаки преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", – добавила Нефедова.
Ранее сообщалось, что жителя столицы будут судить за избиение пасынка и падчерицы. 21-летнему безработному москвичу грозит реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.
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