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Москва 24

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Общество

11:34

В Госдуме поддержали законопроект о порядке изъятия детей из семьи

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, ограничивающий внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что документ предусматривает возможность подобного действия, но на определенных условиях.

"Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза", – заявила глава комитета Тамара Плетнева.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Согласно документу, изъять ребенка из семьи по общему правилу можно при угрозе его жизни или здоровью. Для этого потребуется решение суда, выносимое в порядке особого производства.

Уточняется, что законопроект могут рассмотреть на заседании Госдумы 25 ноября.

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