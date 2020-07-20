В России из-за пандемии начали практику усыновления детей онлайн

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Во время пандемии в России начали усыновлять детей онлайн, сообщает газета "Известия".
Такие меры были приняты в связи с закрытием для посещений учреждений для сирот. Кроме этого, дистанционно стали устраивать детей под опеку или в приемную семью.
"Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка. Причем обычно малыша выводят за территорию учреждения, чтобы посторонние не контактировали с остальными детьми", – приводит газета слова члена совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере Елены Альшанской.
По данным ведомства, подобная практика усыновления детей онлайн должна продолжиться. Уже с 1 марта по 12 мая 29 детей из детских домов были переданы на усыновление, 282 – на безвозмездную опеку, 618 – в приемную семью.
Ранее в Москве появился ресурсный центр "Содействие", где будут заниматься помощью органам опеки и попечительства по вопросам защиты прав детей.
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