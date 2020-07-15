В Москве создали ресурсный центр по вопросам опеки и попечительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице появился ресурсный центр "Содействие". Там будут заниматься помощью органам опеки и попечительства по вопросам защиты прав детей.
Сотрудники также будут помогать совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кроме того, центр будет оказывать помощь сотрудникам психоневрологических интернатов и рассматривать наиболее сложные случаи в практике специалистов органов опеки.
Для этого разрабатывается интернет-портал, на котором можно будет получать консультации в режиме онлайн, рассказали в департаменте труда и социальной защиты населения.
Центр продолжит работу упраздненного научно-практического центра по защите прав детей "Детство". В частности, там будут решать вопросы, связанные с обеспечением жильем.
Ранее в столице начался отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). В рамках программы город безвозмездно предоставит на три года помещения 50 организациям.
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