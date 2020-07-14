Москва бесплатно предоставит 50 помещений социально ориентированным НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице начался отбор социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), передает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках программы город безвозмездно предоставит на три года помещения 50 организациям, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"Город заинтересован в авторских социальных проектах и услугах, которые реализуются некоммерческими организациями. Важно, чтобы каждый москвич получал ту адресную помощь, которая ему нужна, и социально ориентированные НКО способны подстроиться под запрос конкретного человека. Принято решение передать некоммерческим организациям помещения площадью почти 11 тысяч квадратных метров, чтобы каждый москвич мог удовлетворить свой запрос на социальную поддержку", – рассказала она.
Помещения приспособлены к работы ремесленных мастерских и творческих студий для людей с ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии.
В некоторых социальные услуги будут получать семьи в кризисной ситуации, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, и приемные семьи.
Заявки на участие в конкурсе могут подать организации, зарегистрированные в Москве более двух лет и имеющие опыт в социальной сфере.
Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова ранее заявила, что в столице активно и успешно расширяются возможности трудоустройства для инвалидов.
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