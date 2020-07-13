Депутат Мосгордумы оценила возможности трудоустройства инвалидов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова ("Единая Россия") заявила, что в столице активно и успешно расширяются возможности трудоустройства для инвалидов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Правильно то, что перемены начинаются именно с транспортной отрасли. Важно как показать людям с ограниченными возможностями, что город открыт для них, так и продемонстрировать работодателям, что москвичи с ограничениями по здоровью могут работать на равных с другими сотрудниками", – заявила депутат.

Мельникова напомнила, что в 2020 году в России начинается эксперимент по квотированию рабочих мест для инвалидов. Согласно этой норме, предприятие численностью от 100 человек будет обязано предоставить от 2 до 4% рабочих мест людям с ограничениями по здоровью.

Механизм квотирования, по словам депутата, это фактор корректировки отношения к инвалидам в обществе. Кроме того, работодатели могут получить хорошего работника там, где раньше не замечали.

По словам Ольги Мельниковой, еще одна сторона эксперимента – моральная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем эксперимент может создать для них мотивацию осваивать новые профессии и улучшать мотивацию.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о появлении в Москве рабочих мест для инвалидов на парконах. Машины переоборудованы для ручного управления, и на маршруты уже вышел один работник с ограничениями по здоровью.

