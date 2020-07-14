В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

Фото: depositphotos/ia__64
В Государственную думу внесен пакет законопроектов о поправках в Семейный кодекс Российской Федерации, сообщает ТАСС.
Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что теперь забирать детей из семей можно только на основании решения суда и при наличии вины родителей.
"Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок", – сообщила Мизулина.
Согласно новым поправкам, органам опеки запрещено входить в дома без согласия их жильцов, а также отказывать в усыновлении ребенка его родственникам с низким уровнем дохода. Родители больше могут не оформлять полномочия родственников при воспитании ими их детей.
Ранее в Госдуме предложили ограничить досудебный порядок изъятия ребенка из семьи. Такая мера обеспечит конституционные положения о защите семьи.
Родителей обяжут обеспечивать детей жильем после развода
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: