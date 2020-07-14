В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда

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В Государственную думу внесен пакет законопроектов о поправках в Семейный кодекс Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию положений Семейного кодекса Елена Мизулина заявила, что теперь забирать детей из семей можно только на основании решения суда и при наличии вины родителей.

"Законопроект предусматривает, что отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с родителями) будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок", – сообщила Мизулина.

Согласно новым поправкам, органам опеки запрещено входить в дома без согласия их жильцов, а также отказывать в усыновлении ребенка его родственникам с низким уровнем дохода. Родители больше могут не оформлять полномочия родственников при воспитании ими их детей.

Ранее в Госдуме предложили ограничить досудебный порядок изъятия ребенка из семьи. Такая мера обеспечит конституционные положения о защите семьи.