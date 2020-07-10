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В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей из семьи. Об этом сообщает RT.

"Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье", – приводится в материале сообщение пресс-службы думского комитета по госстроительству и законодательству.

Как рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в основной закон депутат Павел Крашенинников, государство может вмешиваться в семейные дела только при нарушении закона, насилии или другой угрозе жизни детей.

В декабре прошлого года сообщалось, что МВД предлагает проработать вопрос по закреплению в пункте 3 статьи 77 Семейного кодекса РФ права должностного лица правоохранительных органов, обнаружившего ребенка, на его временное изъятие из семьи и помещение в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

В МВД также предложили незамедлительно информировать органы опеки и попечительства, а также органы прокуратуры. Кроме того, лишение родительских прав предлагают считать крайней мерой семейно-правовой ответственности.

