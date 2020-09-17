В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда

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В Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет забирать детей из семьи без решения суда. Данную инициативу выдвинула "Единая Россия", партию поддержало правительство РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ЕР.
Депутат Госдумы Павел Крашенинников, который является одним из авторов законопроекта, считает, что вторжение государства в семью должно быть минимальным, поскольку, согласно принятым поправкам к Конституции, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны.
Сенатор Андрей Клишас, также являющийся автором инициативы, отмечает, что изъятие ребенка из семьи может стать нарушением прав не только родителей, но и самого ребенка.
"Законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства", – отметил Клишас.
Отмечается, что в настоящее время изымать ребенка из семьи можно в случае угрозы его жизни или здоровью по решению органов опеки. Инициатива предусматривает, что такое действие теперь будет возможно только по решению суда, обращаться в который смогут органы опеки или внутренних дел. Заявление суд должен будет рассмотреть в течение суток.
Исключительными останутся случаи, когда жизнь ребенка будет зависеть от помощи в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесен пакет законопроектов о поправках в Семейный кодекс Российской Федерации. Согласно новым поправкам, органам опеки запрещено входить в дома без согласия их жильцов, а также отказывать в усыновлении ребенка его родственникам с низким уровнем дохода. Родители больше могут не оформлять полномочия родственников при воспитании ими их детей.
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