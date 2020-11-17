Церемония прощания с Арменом Джигарханяном завершилась в столице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице попрощались с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном. Церемония проходила в Московском драматическом театре.

Церемония проходила более двух часов. Проститься с артистом пришли его родные, коллеги, друзья и поклонники. Последние старались не создавать толпы, соблюдая социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности, как и просили организаторы прощания.

В холле театра стоит портрет Джигарханяна в окружении венков. Гроб был установлен на сцене, звучала музыка, на экране показывали фотографии артиста.

Церемонию посетили народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.



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Армен Джигарханян скончался в Москве 14 ноября в возрасте 85 лет. Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Также соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.

Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

