Умер Армен Джигарханян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя театра Джигарханяна.

Актер и режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", – говорится в сообщении.

Друг артиста Артур Согомонян сообщил, что прощание пройдет 17 ноября в театре Армена Джигарханяна. Время пока не определено.

В апреле 2018 года Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, артист находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, однако серьезных заболеваний не выявляли. После этого режиссер несколько раз проходил плановые обследования в больницах.

Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

