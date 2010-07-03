Друг Армена Джигарханяна назвал предположительную причину смерти артиста

В субботу, 14 ноября, скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Любимому многими актеру театра и кино было 85 лет. За свою творческую карьеру он примерил множество самых разных ролей. Вспоминаем, какой вклад артист внес в отечественное искусство.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Для него не существовало жанров"

О том, что не стало народного артиста СССР Армена Джигарханяна, сообщил его друг Артур Согомонян. Он рассказал, что актер скончался 14 ноября ранним утром. По словам Согомоняна, прощание с артистом планируют провести в театре Армена Джигарханяна 17 ноября. Его похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Согомонян также высказался о возможной причине смерти актера. Он пояснил, что Джигарханян достаточно серьезно болел. "Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", – пояснил друг артиста.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Джигарханяна в связи с его смертью. Сергей Собянин также посвятил актеру сообщение на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что не стало замечательного мастера, эпохи в истории отечественного театра и кино.





Сергей Собянин мэр Москвы Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра.

В свою очередь, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что в столице могут установить памятную табличку Джигарханяну.

"Это потрясающий, величайший актер, переиграл все и всех. Говорили, что включишь утюг, и там Джигарханян, но ни одной роли, за которую ему когда-либо могло быть стыдно, у него не было", – заявил Герасимов.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Актер Олег Шкловский в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что Джигарханян родился с актерским талантом. По его словам, артист был настоящей звездой, от которой невозможно оторвать взгляд.





Олег Шкловский актер Для него не существовало ни жанров, ни особой пьесы: он превращал все в радость, в абсолютно сумасшедший бурлеск. Он действительно актер, отмеченный богом, – это очень большая редкость. Всю жизнь он показывал только чудеса: и на сцене, и в кинематографе, и на телевидении. Великолепный актер, импровизатор сумасшедший.

"Когда проходили съемки, когда была его сцена, никто никогда не уходил в буфет или перекурить. Все оставались и смотрели, наслаждались и учились его виртуозности. Он был совершенно непредсказуем. С ним было очень классно, интересно работать. Когда едешь и знаешь, что там будет Джигарханян Армен Борисович, радость окутывала сердце", – заключил Шкловский.



Самый снимаемый российский актер

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков

Будущая звезда театра и кино Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. Театром он увлекся еще в школе, по окончании которой попытался поступить в Москве в ГИТИС. Однако ему не удалось пройти конкурс, в результате чего Джигарханян вернулся в Ереван. Здесь с 1953 года по 1954 год он работал помощником оператора на киностудии "Арменфильм".

В том же году Джигарханян был зачислен в Ереванский художественно-театральный институт (сейчас – Ереванский государственный институт театра и кино). Будучи студентом второго курса, он поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. К.С. Станиславского, где сыграл более 30 ролей за десять лет работы.

По приглашению режиссера Анатолия Эфроса в 1967 году актер перешел в Московский театр имени Ленинского комсомола. С 1969 года по 1996 год Джигарханян являлся одним из ведущих артистов Московского академического театра им. В. Маяковского. А с 1991 года стал преподавателем на актерском факультете во ВГИКе.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

На основе своего курса в 1996 году он создал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна (изначально "Театр "Д"). Сначала был его художественным руководителем, затем стал директором, а в 2015 году занял должность президента.

В кино Джигарханян дебютировал в 1960 году. Свою первую роль он получил в фильме "Обвал", где сыграл молодого рабочего Акопа. Однако известность ему принесла картина "Здравствуй, это я", в которой Джигарханян предстал в образе молодого ученого-физика Артема Манвеляна. Впоследствии он сыграет еще более 250 ролей, благодаря чему получит титул одного из самых востребованных актеров в истории советского и российского кино, а также будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский артист.

В сердцах зрителей навсегда останутся роли Джигарханян в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Ширли-мырли" и многие другие. Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным и друзьям замечательного артиста.