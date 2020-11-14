Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Джигарханяна

11:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Слова сочувствия мэр написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Собянин соболезнует родным и близким артиста и коллективу его театра.
"Ушел из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино – Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников", – подчеркнул мэр.
Армен Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября, в 6 утра. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Народного артиста похоронят 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью. По словам его друга Артура Согомоняна, церемонию прощания с режиссером планируется провести в театре Армена Джигарханяна, однако сперва разрешение на это должны дать власти Москвы.
Он отметил, что в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице в обществе бывшей жены Татьяны Власовой.
Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.
За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".
Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.
"Тайны кино": лучшие роли Армена Джигарханяна
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