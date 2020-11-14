Названа дата похорон Армена Джигарханяна

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Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронят 17 ноября, сообщает РБК, ссылаясь на его друга Артура Согомоняна.

По его словам, церемонию прощания с режиссером планируется провести в театре Армена Джигарханяна, однако сперва разрешение на это должны дать власти Москвы.

"Мы бы хотели в театре провести прощание, потому что есть очень много желающих. Очень много у него и учеников, и друзей, и поклонников. Но пока сложно что-то сказать, это власти должны дать добро", – сказал Согомонян.

РИА Новости сообщают, что похоронят артиста на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Он отметил, что в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице, и с ним была его бывшая жена Татьяна Власова.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался в субботу, 14 ноября, в 6 утра. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В апреле 2018 года Джигарханяна госпитализировали с инфарктом, артист находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре.

Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

