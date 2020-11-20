Городские службы Москвы начали ликвидацию последствий снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В столице коммунальные службы приступили к противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
"На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники коммунальных служб начнут сплошное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой через два часа после начала снегопада.
В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы, парковкам.
"В связи со снегопадом жителям нужно быть внимательнее на улице и соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в пресс-службе.
В пятницу, 20 ноября, Москву накрыл снегопад. Горожан также предупредили о гололедице и усилении ветра – его порывы могут достигать 16 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС по столице рассказали, что в городе также возможно налипание мокрого снега, а гололедица в отдельных районах Москвы будет сильной.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин накануне предупредил, что гололедица на дорогах Москвы может сохраниться вплоть до вечера 20 ноября. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, ожидаются осадки.
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды еще в среду, 18 ноября. В четверг, 19 ноября, они оперативно устранили последствия накрывшего столицу ледяного дождя.
"Атмосфера": синоптики предупредили москвичей о метели в пятницу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: