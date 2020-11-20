Городские службы Москвы начали ликвидацию последствий снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В столице коммунальные службы приступили к противогололедной обработке мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, а также площадок торможения на остановках общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На отдельных участках МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей. Проводится обработка противогололедными материалами тротуаров и дворовых территорий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб начнут сплошное подметание проезжей части с последующей противогололедной обработкой через два часа после начала снегопада.

В пресс-службе подчеркнули, что особое внимание уделят пешеходным зонам, тротуарам, остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, ТПУ, объектам соцсферы, парковкам.

"В связи со снегопадом жителям нужно быть внимательнее на улице и соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили. Водителям следует быть предельно аккуратными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавили в пресс-службе.

В пятницу, 20 ноября, Москву накрыл снегопад. Горожан также предупредили о гололедице и усилении ветра – его порывы могут достигать 16 метров в секунду. В пресс-службе ГУ МЧС по столице рассказали, что в городе также возможно налипание мокрого снега, а гололедица в отдельных районах Москвы будет сильной.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин накануне предупредил, что гололедица на дорогах Москвы может сохраниться вплоть до вечера 20 ноября. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, ожидаются осадки.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды еще в среду, 18 ноября. В четверг, 19 ноября, они оперативно устранили последствия накрывшего столицу ледяного дождя.

