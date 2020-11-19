Жителей Москвы предупредили о гололедице в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гололедица на дорогах Москвы может образоваться к вечеру пятницы, 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Также синоптик спрогнозировал понижение температуры до нулевой отметки и осадки.

"Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская)", – рассказал Варакин.

Он отметил, что непогода прошла по столице только шлейфом: Москву снегопад не настиг, однако ледяная корка на дорогах все же образовалась. Эксперт подчеркнул: во второй половине дня 20 ноября это повторится.

"Уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля", – заключил специалист.

Ранее синоптик пообещал жителям России аномально теплый декабрь. По словам специалиста, первый месяц зимы будет теплее обычного в среднем на 2–3 градуса.