Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели. Как сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сейчас наступила передышка, но уже воскресенье погода изменится.

По словам синоптика, произойдет объединение двух атмосферных образований, и от Мурманска до Черного моря появится ложбина циклона.

"Будут такие "метеокачели" на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления", – сказал специалист РИА Новости. Варакин добавил, что непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа – от Смоленской до Ленинградской области.

В столичном регионе неблагоприятных погодных явлений будет меньше, так как он находится чуть поодаль, пояснил метеоролог. Отрицательные температуры, но без сильных морозов установятся в последнюю пятидневку ноября, когда "метеокачели" прекратятся, заключил эксперт.

Москвичей ранее предупредили о повторении ледяных дождей. Сообщалось, что они могут продолжаться несколько дней подряд.