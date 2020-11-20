Росгидромет предупредил о "метеокачелях" в европейской части России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гололедица, снег и колебания температуры ожидают жителей европейской части России в начале следующей недели. Как сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, сейчас наступила передышка, но уже воскресенье погода изменится.
По словам синоптика, произойдет объединение двух атмосферных образований, и от Мурманска до Черного моря появится ложбина циклона.
"Будут такие "метеокачели" на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления", – сказал специалист РИА Новости. Варакин добавил, что непогода будет заметнее всего на западе Центрального федерального округа – от Смоленской до Ленинградской области.
В столичном регионе неблагоприятных погодных явлений будет меньше, так как он находится чуть поодаль, пояснил метеоролог. Отрицательные температуры, но без сильных морозов установятся в последнюю пятидневку ноября, когда "метеокачели" прекратятся, заключил эксперт.
Москвичей ранее предупредили о повторении ледяных дождей. Сообщалось, что они могут продолжаться несколько дней подряд.
На улицах Москвы из-за ледяных дождей образовался каток
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