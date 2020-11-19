Столичных водителей просят не выезжать на летней резине из-за гололедицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Водителям, не поменявшим летнюю резину на зимнюю, не следует выезжать на столичные дороги из-за гололедицы и снежного наката. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Мокрый снег и ледяной дождь, прошедшие в столице в ночь со среды на четверг, оставили на дорогах гололедицу и снежный накат. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП", – говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что манера вождения в летнее и зимнее время отличается. Особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"На заснеженной дороге машину может заносить, а тормозной путь становится длиннее. Поэтому автомобилям необходимо хорошее сцепление с асфальтом, которое могут обеспечить только зимние шины", – добавили в ЦОДД.

Ранее в столице наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя, что привело к образованию гололеда.

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности.