Городские службы Москвы перешли на усиленную работу из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Коммунальные службы Москвы перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды. Температура воздуха опустится ниже нуля градусов. Пройдут осадки в виде ледяного дождя.
"Наша задача – обеспечить необходимые условия для нормальной жизнедеятельности в городе, нормального движения автомобильного транспорта и пешеходов. Приняты меры для того, чтобы с наступлением таких неблагоприятных погодных условий провести обработку улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночной сети", – сказал Бирюков.
Он не исключил обледенения линий электропередачи, особенно на территории ТиНАО, в связи с чем службы энергетических компаний переведены в повышенную готовность. Также подготовлены дизельные генераторы на случай обрыва проводов.
Заммэра добавил, что сейчас круглосуточно работают более 1,5 тысячи бригад аварийной службы.
В столице с вечера среды до утра четверга ожидается сильный ветер с мокрым снегом и ледяным дождем. По данным Росгидромета, порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, также синоптики предупреждают о метели и гололедице.
В связи с этим автомобилистам рекомендовали снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами. В МЧС также призвали пешеходов остерегаться рекламных щитов и шатких конструкций. Кроме того, в метель специалисты рекомендовали надевать одежду со светоотражающими элементами.
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