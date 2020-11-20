Снегопад накрыл Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москву накрыл снегопад. Горожан также предупредили о гололедице и усилении ветра – его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В пресс-службе Главного управления МЧС по столице рассказали, что в городе также возможно налипание мокрого снега, а гололедица в отдельных районах Москвы будет сильной.

Жителям столицы порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Если поездка необходима, то особенно важно соблюдать дистанцию и скоростной режим.

При пешем передвижении по городу следует избегать шатких конструкций и не укрываться от непогоды под деревьями.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин накануне предупредил, что гололедица на дорогах Москвы может сохраниться вплоть до вечера пятницы, 20 ноября. Температура воздуха будет колебаться в районе нуля, ожидаются осадки.

Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды еще в среду, 18 ноября. В четверг, 19 ноября, они оперативно устранили последствия накрывшего столицу ледяного дождя.

