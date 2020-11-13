Россиян пригласили на онлайн-фестиваль японской кульутры J-FEST

Фото: vk.com/jfestival

Крупнейший в России фестиваль японской культуры J-FEST Autumn 2020 пройдет с 15 ноября по 5 декабря в онлайн-формате.

На протяжении трех недель гостям фестиваля предложат более 130 мероприятий. Контент мероприятия будут обновлять ежедневно. Ознакомиться с программой можно как на сайте, так и в социальных сетях фестиваля.

Из-за особенностей организации в 2020 году J-FEST одновременно пройдет сразу в нескольких городах. На данный момент заявлено участие Москвы, Токио, Киото, Фукуоки, Екатеринбурга, Казани, Ульяновска и Самары.

Ранее в Москве открылся четвертый Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС. Программа нынешнего года посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

