Фото: youtube.com/Институт театрального искусства

Четвертый Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС открылся в столице. В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы и борьбе с насилием и военной агрессией.

Руководитель мероприятия, ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин рассказал, что в этот раз фестиваль проходит в дистанционном формате.

По его словам, все мероприятия со сцены МХТК при Институте театрального искусства будут транслироваться на площадках соцсетей и в СМИ.

"Каждое событие будет транслироваться через интернет, соцсети и СМИ, а необычный формат on/offline подарит незабываемый обмен опытом, который научит участников взаимодействовать друг с другом в необычном модуле", – отметил директор фестиваля.

Уточняется, что в фестивале примут участие свыше 80 актеров из разных стран, которые выступят для более чем 150 тысяч зрителей.

Завершит фестиваль постановка в стиле "Играем вместе!". Международная театральная труппа, в которую вошли все участники мероприятия, представит спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" по Бертольду Брехту 22 ноября. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте фестиваля.

III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС проходил в прошлом году в столичном парке "Зарядье". Каждый день на открытой сцене большого амфитеатра проходило по два-три творческих мероприятия.