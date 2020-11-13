Фото: youtube.com/Институт театрального искусства
Четвертый Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС открылся в столице. В этом году он посвящен 75-летию Великой Победы и борьбе с насилием и военной агрессией.
Руководитель мероприятия, ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона Дмитрий Томилин рассказал, что в этот раз фестиваль проходит в дистанционном формате.
По его словам, все мероприятия со сцены МХТК при Институте театрального искусства будут транслироваться на площадках соцсетей и в СМИ.
"Каждое событие будет транслироваться через интернет, соцсети и СМИ, а необычный формат on/offline подарит незабываемый обмен опытом, который научит участников взаимодействовать друг с другом в необычном модуле", – отметил директор фестиваля.
Уточняется, что в фестивале примут участие свыше 80 актеров из разных стран, которые выступят для более чем 150 тысяч зрителей.
Завершит фестиваль постановка в стиле "Играем вместе!". Международная театральная труппа, в которую вошли все участники мероприятия, представит спектакль "Мамаша Кураж и ее дети" по Бертольду Брехту 22 ноября. Посмотреть трансляцию можно будет на сайте фестиваля.
III Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС проходил в прошлом году в столичном парке "Зарядье". Каждый день на открытой сцене большого амфитеатра проходило по два-три творческих мероприятия.
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