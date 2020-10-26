Премию "Легенды Тавриды" вручили деятелям культуры в Москве

Фото: instagram.com/tavrida_art
Известные деятели культуры, которые были наставниками на форуме "Таврида" в течение шести лет, стали обладателями премии "Легенды Тавриды". Об этом сообщает ТАСС.
Среди лауреатов оказались дирижер Юрий Башмет, композитор Игорь Крутой, кинорежиссер Никита Михалков, а также режиссер театра и кино Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что премия будет вручаться ежегодно, имена лауреатов увековечат в объектах форума, в названиях улиц, площадей и на маяке "Тавриды".
"Эта премия, которая дается великим мастерам не за то, что они умеют сами, а за то, что они готовы отдать новому поколению деятелей культуры, за ту частичку души, за то свое сердце и мастерство, которым они делятся", – отметил Кириенко, добавив, что ежегодно наставники находят время в своем графике для того, чтобы передать опыт молодым коллегам.
В Москве с 21 по 26 октября прошел фестиваль "Таврида Арт Moscow". Он собрал участников форума со всех регионов страны, резидентов арт-кластера, молодых деятелей культуры и искусства, представителей компаний – лидеров в сфере креативных индустрий, а также команды арт-резиденций.
Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. В прошлом году мероприятие перенесли на площадку, расположенную недалеко от Судака. В этом году форум открылся 10 июля и продлился до 10 октября.
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