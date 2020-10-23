В Москве наградят 1 000 лучших российских менеджеров

Фото: top1000.amr.ru

Ассоциация менеджеров и ИД "Коммерсант" организуют XVIII церемонию вручения премии в области управления "Топ-1000 российских менеджеров". Мероприятие пройдет 29 октября в формате онлайн-трансляции из пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Премия присуждается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли, а также за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.

Премию будут вручать в 12 функциональных и 3 специальных номинациях, в том числе в сфере управления информационными технологиями, персоналом, а также в логистике, маркетинге, в сфере высшего руководства.

В сентябре Ассоциация менеджеров провела форум "Будущее управленческих профессий: за гранью цифровой эпохи". Во время мероприятия топ-менеджеры дали оценку противодействию бизнеса "коронакризису" и наметили основные тренды развития профессии управленца.