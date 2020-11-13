Москва онлайн: гигантскую тыкву разрежут в "Аптекарском огороде" и раздадут посетителям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 ноября в "Аптекарском огороде" состоится торжественное разрезание второй самой большой в России тыквы. Ее вес – свыше 400 килограммов. Первую гигантскую тыкву разрезали 1 ноября. Оба овоща сорта "Гигант Атлантики" без помощи химикатов вырастил тыквовод Андрей Гусев из деревни Староходыкино в Луховицком районе Подмосковья.

В 2021 году Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" планирует впервые провести Всероссийский конкурс по выращиванию тыкв-гигантов. 10 самых больших овощей со всей страны будут представлены на осеннем фестивале.

Смотрите прямую трансляцию 15 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.