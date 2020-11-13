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XII Московский телефестиваль "Профессия – журналист" пройдет в Доме кино с 16 по 21 ноября. Афиша мероприятия опубликована на сайте Союза кинематографистов РФ.
"Цели фестиваля – популяризация и повышение престижа журналистской профессии, осмысление ее роли в современном обществе и поощрение создателей произведений о журналистах", – говорится в сообщении.
В Союзе кинематографистов отметили, что организатором мероприятия выступает Гильдия кинорежиссеров РФ и департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.
Программа фестиваля уже объявлена. На фестивале "Профессия – журналист" зрители увидят мастер-классы российских журналистов и познакомятся с документальными картинами, телесюжетами и репортажами, посвященными разным аспектам профессионального мастерства.
В один из дней состоится специальный показ детективной драмы "Интервью с Богом" режиссера Перри Лэнга. На 21 ноября запланированы премьера художественного фильма Дмитрия Федорова "Москвы не бывает" и награждение участников фестиваля. Конкурсные работы оценит компетентное жюри.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году в Москве не будут проводить фестиваль "Путешествие в Рождество". Мероприятие отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки в городе.
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