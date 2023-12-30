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Телеканал «Москва 24» / Программы / Жизнь в городе / Специальный репортаж

Специальный репортаж

Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Мы рассказываем о том, чем живет современный город и его жители. Только в наших репортажах все, что вы всегда хотели знать о Москве, но увидели только с помощью нашей камеры. На земле, под землей и в воздухе наши специальные корреспонденты работают для вас. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы.

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