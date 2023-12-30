Специальный репортаж
Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Мы рассказываем о том, чем живет современный город и его жители. Только в наших репортажах все, что вы всегда хотели знать о Москве, но увидели только с помощью нашей камеры. На земле, под землей и в воздухе наши специальные корреспонденты работают для вас. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы.
Выпуски программы
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"Специальный репортаж": оружие 16+
15 мая, 15:00
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"Специальный репортаж": старость
08 мая, 12:00
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"Специальный репортаж": шаурма
01 мая, 12:00
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"Специальный репортаж": любовь по расчету 18+
25 апреля, 00:00
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"Специальный репортаж": китайские машины
17 апреля, 15:00
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"Специальный репортаж": экстремальное похудение 16+
10 апреля, 15:00
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"Специальный репортаж": квартирный вопрос
08 апреля, 15:00
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"Специальный репортаж": высший бал
30 декабря 2023, 23:00
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"Специальный репортаж": нет худа без бабла
23 декабря 2023, 17:00
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"Специальный репортаж": гуляем по Москве
16 декабря 2023, 17:00
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10 декабря 2023, 03:00
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"Специальный репортаж": понять и просить
09 декабря 2023, 20:00
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"Специальный репортаж": спорткар за миллиард
03 декабря 2023, 14:00
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"Специальный репортаж": зверский контакт
25 ноября 2023, 17:00
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"Специальный репортаж": злокачественная опухоль
18 ноября 2023, 17:00
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"Специальный репортаж": cоседи шумною толпою
11 ноября 2023, 17:00
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"Специальный репортаж": новогодний тур де Русь
04 ноября 2023, 23:00
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"Специальный репортаж": пес с тобой
04 ноября 2023, 17:00
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"Специальный репортаж": главный по тарелочкам
29 октября 2023, 02:00
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21 октября 2023, 14:00
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"Специальный репортаж": дотянуться до звезды
08 октября 2023, 02:00
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"Специальный репортаж": вот это номер
30 сентября 2023, 14:00
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"Специальный репортаж": минутное помрачение
24 сентября 2023, 02:00
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"Специальный репортаж": тревожный звоночек
16 сентября 2023, 18:55