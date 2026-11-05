"Спецреп": под капельницей

Для того, чтобы похудеть, почистить организм, улучшить кожу, иммунитет и память стали делать капельницы. Клиники продают витаминные коктейли, как меню в баре. При этом медицинская обоснованность таких процедур зависит от конкретных показаний и состава: многие широко рекламируемые обещания не имеют убедительной доказательной базы.

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