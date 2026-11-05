Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 14:09

Общество

Снегопад ожидается в столичном регионе предстоящей ночью и днем 6 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье снег и мокрый снег ожидаются ночью и днем 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ближайшие два дня на погоду в столичном регионе будет влиять тыловая часть циклона. Синоптики предупреждают о ветре, небольших колебаниях температуры и осадках, которые местами могут быть умеренными.

В ночь на пятницу в Москве термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, в области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами на дорогах образуется гололедица.

Днем 6 ноября в столице ожидается от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие осадки, а в отдельных районах области – умеренные. Гололедица также возможна местами.

В выходные атмосферное давление начнет повышаться, облачность станет менее плотной, а ночная температура понизится. В субботу, 7 ноября, днем воздух прогреется примерно до нуля градусов. Осадки сохранятся: в темное время суток возможен снег, а днем – мокрый снег и дождь.

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве и Подмосковье не задержится надолго. Высота снежного покрова в столице не превышает 0,5 сантиметра, а в области достигает 1 сантиметра. Снег может ненадолго вернуться до конца недели, но окончательно растает в начале следующей.

Читайте также


обществопогодагород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика