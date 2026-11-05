Снегопад ожидается в столичном регионе предстоящей ночью и днем 6 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье снег и мокрый снег ожидаются ночью и днем 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В ближайшие два дня на погоду в столичном регионе будет влиять тыловая часть циклона. Синоптики предупреждают о ветре, небольших колебаниях температуры и осадках, которые местами могут быть умеренными.

В ночь на пятницу в Москве термометры покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, в области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Местами на дорогах образуется гололедица.

Днем 6 ноября в столице ожидается от 1 до 3 градусов, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие осадки, а в отдельных районах области – умеренные. Гололедица также возможна местами.

В выходные атмосферное давление начнет повышаться, облачность станет менее плотной, а ночная температура понизится. В субботу, 7 ноября, днем воздух прогреется примерно до нуля градусов. Осадки сохранятся: в темное время суток возможен снег, а днем – мокрый снег и дождь.

Ранее сообщалось, что первый снег в Москве и Подмосковье не задержится надолго. Высота снежного покрова в столице не превышает 0,5 сантиметра, а в области достигает 1 сантиметра. Снег может ненадолго вернуться до конца недели, но окончательно растает в начале следующей.

