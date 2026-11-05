Минувшая ночь стала одной из самых холодных в Москве осенью

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Ночь на четверг, 5 ноября, в Москве вошла в число пяти самых холодных ночей с начала календарной осени. На главной столичной метеостанции на ВДНХ столбики термометров опускались до 0 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, на метеостанции в Тушине было минус 0,5 градуса, в поселке Михайловское в ТиНАО – минус 0,6 градуса. У гостиницы "Балчуг" в центре города термометры показали 0,5 градуса.

При этом самая низкая температура с начала осени пока зафиксирована в ночь на 1 ноября: на ВДНХ было минус 0,8 градуса. В число пяти самых холодных ночей также попали ночь на 3 ноября с 0,3 градуса, ночь на 20 октября с 0,1 градуса и ночь на 28 октября с 0,4 градуса.

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице 5 ноября. Днем температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов тепла, по области – от 1 до 6 градусов тепла.

В связи с непогодой москвичам порекомендовали отказаться от передвижения по городу на личных автомобилях. Поездки рекомендуется планировать заранее. А водителям, которые еще не сменили летнюю резину на зимнюю, стоит пользоваться городским транспортом.