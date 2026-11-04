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04 ноября, 11:13

Общество

Первый в сезоне снег зарегистрирован в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый в сезоне снег зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, снег на метеостанции был зафиксирован в 09:00. В Московской области, как заявил синоптик, также зафиксирован снег. Первый временный покров высотой один сантиметр наблюдался на метеостанции Дмитрова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также сообщил РИА Новости, что заряды снега были зафиксированы в ТиНАО.

В интервью ИС "Вести" синоптик добавил, что метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров, по его оценке, сформируется не раньше начала декабря.

Среднесуточная температура воздуха в ноябре в столичном регионе, согласно прогнозам метеоролога, на 2 градуса превысит норму.

На этом фоне сервисы аренды электросамокатов и электровелосипедов временно прекратили работу в столице. Они планируют восстановить работу СИМ, когда в Москву вернется теплая погода. Владельцам личных самокатов и велосипедов порекомендовали пересесть на городской транспорт.

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