Мокрый снег и дождь прогнозируются в Москве 5 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице в четверг, 5 ноября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля, по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 0 градусов, а в Подмосковье – до минус 3 градусов.

После периода снежных осадков в Московском регионе ожидается потепление, а затем новое похолодание. По словам метеорологов, в ближайшие 5–7 дней на погоду в Москве и области будут влиять атлантические циклоны. Они принесут облачность, небольшие прояснения и осадки.