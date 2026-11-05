Телезрители прислали фото английского кокер-спаниеля в осеннем образе

Телезрители прислали в редакцию фото английского кокер-спаниеля по кличке Аксель в осеннем комбинезоне. Из-за похолодания утепляться приходится не только москвичам, но и их питомцам.

Фотографии и видео осенних образов домашних животных принимают через чат-бот Москва 24. Самые красивые кадры покажут в эфире телеканала. Перейти в чат-бот можно по QR-коду на экранах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.