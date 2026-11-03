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03 ноября, 09:05

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Белок в Москве можно встретить в "Битцевском лесу" и "Лосином острове"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чаще всего белок в столице можно встретить в парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", а также в национальном парке "Лосиный остров". Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ведомство отметило, что эти зверьки являются наиболее распространенными обитателями столичных парков.

В департаменте также рассказали, что с наступлением осени мех этих животных начинает меняться с рыжего на серый и более густой. Происходит это постепенно, с сентября по ноябрь. Процесс начинается от хвоста и переходит к голове.

Отмечается, что белки не погружаются в зимнюю спячку. Как правило, в преддверии зимы они запасают корм и утепляют гнезда. Для этого животные приносят в дупла мох и сухую траву.

Тем временем в спячку начали впадать столичные ежи. Спать они будут до апреля, пока не прогреется земля. После пробуждения животные выйдут на охоту.

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