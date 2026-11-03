Эксперт Сиротина предупредила о возможных болезнях у кошек из-за боязни пылесоса

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Чувствительность к звукам и негативный прошлый опыт становятся причиной страха перед бытовой техникой у кошек. Причем эта фобия может привести к серьезным заболеваниям у животных, предупредила в разговоре с Москвой 24 ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Она отметила, что, прежде всего, кошкам в целом свойственно пугаться всего нового. Они очень консервативны, и любой непонятный предмет всегда воспринимают с большой настороженностью.

"Если, например, собаки больше любопытны и с тем же появившимся в доме роботом-пылесосом могут сразу начать играть, то кошки будут долго изучать его с опаской", – отметила эксперт.

Кроме того, кошки имеют невероятно чувствительный слух, поэтому любые резкие звуки либо такие, с которыми раньше не доводилось сталкиваться, могут их сильно пугать.





Ангелина Сиротина ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Самая сложная ситуация – это когда кошки боятся техники, потому что у них уже был связанный с ней негативный опыт. Например, если раньше кто-то с помощью пылесоса в шутку специально пугал питомца: пытался пылесосить, гонялся по дому со щеткой.

По мнению зоопсихолога, так делать категорически нельзя: во-первых, закрепляется страх перед определенным предметом и растет недоверие к самому человеку – впоследствии животное может негативно воспринимать любые его действия.

"Во-вторых, хуже стресса для кошки ничего не может быть. Он заводит все негативные механизмы в организме. Любое недомогание, хронические заболевания – все будет обостряться. К тому же стрессовый фактор провоцирует у этих животных развитие мочекаменной болезни", – подчеркнула ветеринар.

Помимо этого, надо учитывать, что при неожиданном испуге кошка может повести себя крайне неадекватно. В том числе, например, подскочить и вцепиться хозяину в ногу или в лицо, подчеркнула Сиротина.

Если не пугать кошку, она сама достаточно быстро привыкнет к тому, что в доме используют новый бытовой прибор, будь то робот-пылесос или громкая мясорубка. В идеале нужно после покупки положить предмет на пол и дать питомцу изучить его. На следующий день можно попытаться включить технику, а если это испугает животное, выключить и еще раз попробовать через час – таким образом постепенно приучая питомца к новому звуку, заключила зоопсихолог.

Ранее эксперт предупредила о том, что привычка кошек спать на батарее может закончиться ожогами на животе и лапах, ведь в отопительный сезон радиаторы иногда очень сильно нагреваются. При этом особенно страдают животные с короткой шерстью и совсем лысые.