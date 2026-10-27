В Госдуме готовят законопроекты об обязательном учете животных и чипировании

Опыт Москвы по учету домашних собак планируют распространить на всю страну. В Госдуме готовятся рассмотреть сразу шесть новых законопроектов о животных: среди главных новшеств – обязательный учет питомцев и, возможно, чипирование, а также кратное повышение штрафов за самовыгул и меры против "черных заводчиков".

Еще один документ касается оперативного выезда экстренных служб при угрозе нападения стай бродячих собак. Все законопроекты уже поддержаны правительством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

