27 октября, 15:30Политика
В Госдуме готовят законопроекты об обязательном учете животных и чипировании
Опыт Москвы по учету домашних собак планируют распространить на всю страну. В Госдуме готовятся рассмотреть сразу шесть новых законопроектов о животных: среди главных новшеств – обязательный учет питомцев и, возможно, чипирование, а также кратное повышение штрафов за самовыгул и меры против "черных заводчиков".
Еще один документ касается оперативного выезда экстренных служб при угрозе нападения стай бродячих собак. Все законопроекты уже поддержаны правительством.
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