На саммите "Россия – Африка" 22 страны будут представлены на уровне глав государств

22 страны будут представлены на уровне глав государств на саммите "Россия – Африка". Его проводят, чтобы расширить сотрудничество по всем направлениям. Одно из них – туризм.

Список самых востребованных направлений для активного отдыха у москвичей возглавила ЮАР, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Также растет интерес и к другим странам региона. К ним относятся, например, Намибия, Сенегал и Гана. Остаются популярными и привычные направления – Египет, Тунис и Марокко.