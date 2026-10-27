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27 октября, 11:45

Политика

На саммите "Россия – Африка" 22 страны будут представлены на уровне глав государств

На саммите "Россия – Африка" 22 страны будут представлены на уровне глав государств

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Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в Москве 28 и 29 октября

22 страны будут представлены на уровне глав государств на саммите "Россия – Африка". Его проводят, чтобы расширить сотрудничество по всем направлениям. Одно из них – туризм.

Список самых востребованных направлений для активного отдыха у москвичей возглавила ЮАР, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Также растет интерес и к другим странам региона. К ним относятся, например, Намибия, Сенегал и Гана. Остаются популярными и привычные направления – Египет, Тунис и Марокко.

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