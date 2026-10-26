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26 октября, 11:30

Политика

Вучич предупредил о возможных санкциях Сербии против России

Вучич предупредил о возможных санкциях Сербии против России

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Победивший на парламентских выборах в Сербии оппозиционный блок "Студенческий список" планирует ввести санкции против России, заявил экс-президент страны Александр Вучич. По его мнению, это может произойти уже в марте или апреле 2027 года.

Парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября. Вучич объявил о поражении своей коалиции "Объединенная Сербия". После этого его оппоненты вышли на улицы Белграда, чтобы отметить победу, и собрались у здания парламента.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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