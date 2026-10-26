Минимальный срок декрета могут ввести в России с 1 января 2027 года

Минимальный срок декрета для получения пособия при досрочном выходе на работу могут установить в России уже с 1 января 2027 года. Такой законопроект внесли в Госдуму.

Для сохранения права на выплаты нужно будет провести в отпуске по уходу за ребенком не менее двух месяцев. Эта мера исключит возможность злоупотреблений по фиктивному оформлению отпуска. При принятии законопроекта норма начнет действовать с 1 января.

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