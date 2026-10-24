Москвичам рассказали, как организовать досуг школьников на каникулах

С 26 октября у московских школьников начинаются осенние каникулы. Для детей подготовили спектакли, экскурсии, квесты и занятия в кружках. Также можно записать ребенка в школьный лагерь через портал "Госуслуги".

Еще один вариант – отдых в Подмосковье. Спрос на загородные гостиницы и дома в этом году вырос на 20%. Для семей также доступны экскурсии в Истpe, Дмитрове и Сергиевом Посаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.