Температура в Москве в выходные приблизится к рекорду 103-летней давности

В воскресенье, 25 октября, температура воздуха в Москве может приблизиться к рекордным значениям, которые держатся уже 103 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В выходные на погоду в столице повлияет западный антициклон. В субботу воздух прогреется до 11–14 градусов, а в воскресенье – до 12–15 градусов. Это близко к рекорду 1923 года, когда 25 октября температура достигла 14 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.