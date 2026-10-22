Московские театры и музеи подготовили программу для детей на осенние каникулы

Столичные театры и музеи подготовили культурную программу для детей на осенние каникулы. В Московском театре кукол в конце октября представят "Снежную королеву" с использованием видеопроекций и современных технологий.

Среди других постановок для школьников "Бременские музыканты" в театре имени Моссовета, "Алые паруса" в театре "Поколение" и "Денискины рассказы" в Российском академическом молодежном театре. В "Москвариуме" покажут водное шоу "Море снов".

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